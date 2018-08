Heidi Klum schließt Babys mit Tom Kaulitz nicht aus

Werden Heidi Klum und Tom Kaulitz (28) etwa bald Eltern eines gemeinsamen Kindes?

Schon seit knapp fünf Monaten turteln das Supermodel und der Tokio Hotel-Gitarrist, was das Zeug hält.

"Ich weiß nicht, was noch passieren wird"

So lernte der deutsche Musiker sogar schon die vier Kinder seiner Liebsten kennen – und gehört inzwischen voll und ganz zur Familie.

Aber folgt da auch noch Nachwuchs? Heidi schließt es nicht aus: "Man weiß nie, was im Leben noch so passiert, oder? Dinge passieren... Ich weiß nicht, was noch passieren wird", erklärte die 45-jährige Blondine gegenüber "extra".

Heidi über Altersunterschied

Erst vor einem Monaten äußerte sich die 45-Jährige über den Altersunterschied zu Tom und erklärte in einem Interview mit dem Magazin "InStyle", wie sie mit dem Altern umgeht - "heute.at berichtete".

Heidi Klum und Tom Kaulitz: Heavy Petting in Cannes

