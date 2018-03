Heidi Klum und Mel B wollen nur Spaß haben

Heidi Klum (44) und Mel B (42) sitzen nicht nur gemeinsam bei "America's Got Talent" in der Jury, sie sind auch abseits des Rampenlichtes eng miteinander befreundet.

Die beiden Mütter in ihren besten Jahren lassen auch gerne mal die Sau raus. Auf Instagram postete Heidi jetzt ein Video, in dem die BFFs zum 80er-Hit "Girls Just Wanna Have Fun" abgehen.

Manche Fans können mit den schiefen Tönen, die die beiden in dem kurzen Clip von sich geben, nicht viel anfangen. "Behaltet lieber eure momentanen Jobs, mit dem Singen könnt ihr leider kein Geld verdienen", ätzte einer.

(baf)