Heidi und Tom voll verliebt am Empire State Building

Wie Tom Hanks und Meg Ryan in der romatischen Komödie "Schlaflos in Seattle" turteln die beiden über den Dächern des Big Apple.

"Nur du und ich", schreibt Heidi Klum zu zwei Fotos und einem Video auf Instagram. Die Aufnahmen zeigen sie gemeinsam mit ihrem Freund Tom Kaulitz auf dem Observation Deck des 381 Meter hohen Wolkenkratzers an der 5th Avenue im Herzen Manhattans.

Normalsterblichen ist der Zutritt auf die Aussichtsplattform erst ab 8 Uhr morgens gestattet, für die 45-jährige Model-Mama und den Musiker gab es anscheinend eine Sondergenehmigung.

Mit einem spektakulären Nacktfoto, das sie an einem Fenster ihres Hotelzimmers zeigt, teilte Heidi ihren Fans vor wenigen Tagen mit, dass sie sich in New York befinden würde.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf)