Heidi und Tom turteln bei einer Zigarettenpause

Durch einen Besuch am Set der Castingshow "America's Got Talent" in Pasadena heizte Tom Kaulitz (28) die Gerüchte weiter an. Auf Paparazzifotos ist der Gitarrist der Teenie-Band Tokio Hotel gemeinsam mit der um 16 Jahre älteren Heidi Klum zu sehen.

Die beiden haben Spaß bei einer kurzen Zigarettenpause, Heidi zupft ihrem vermeintlichen ToyBoy verspielt am Hosenbein. Ein Bild zeigt die beiden sogar bei einem Kuss. Das lässt alle Spekulationen über eine mögliche Beziehung zwischen den beiden natürlich wieder ansteigen.

Was läuft da?

Klum und Kaulitz schweigen weiter zu allen Gerüchten, sie wären zusammen. Vor einigen Wochen waren die beiden erstmals gemeinsam nach einem Restaurantbesuch gesichtet worden.

