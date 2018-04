Heidi Klum "verlangt" von Toyboy 5 Mal Sex - am Tag

Schenkt man einer ungenannten "Quelle" Glauben, so soll es zwischen Heidi Klum und ihrem Freund Tom Kaulitz ordentlich zur Sache gehen.

Denn wie das Magazin "National Enquirer" berichtet, würde die Germany's next Topmodel-Moderatorin von ihrem "Toyboy" angeblich fünf Mal Sex fordern. Und zwar nicht in einer Woche, sondern am Tag!

Der Grund liege laut dem Magazin dabei auf der Hand. Klum sei der festen Überzeugen, dass viel Sex sie jung hält und ihr gutes Aussehen festigt.

"Im Auto, im Schrank, auf dem Klo"

"Es kann im Auto sein, im Schrank, auf dem Klo. Es ist ihr egal, sie sieht es als Eintauchen in ihren Jungbrunnen", so die Quelle gegenüber dem Blatt. Und damit Tom auch ja nicht bei der Sex-Anzahl "schummeln" kann, führe das Supermodel auch noch Buch darüber.

Wie Glaubhaft diese Aussagen tatsächlich sind, sei einmal dahingestellt. Denn eine offizielle "Bestätigung" gibt es dafür natürlich nicht. Es handelt sich aber definitiv um Gerüchte, die für wilde Spekulationen sorgen.

Beziehung von "Teidi" ist völlig normal

Die Beziehung zwischen Heidi und dem "Tokio"-Hotel-Gitarristen ist übrigens auch trotz des Altersunterschieds von 16 Jahren etwas ganz Normales, wie "heute.at" bereits berichtete.

Medienpsychologe Jo Groebel verrät nämlich: "Männer haben selbstverständlich schon immer jüngere Frauen gehabt. Verdammt noch eins, das gilt für Frauen genauso. Aber natürlich muss das in beide Richtungen möglich sein. Es geht um die Persönlichkeit und nicht um Alter."

(wil)