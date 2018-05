Heidi und Tom: Hardcore-Fummelei am Traumboot

Tom (28) hat Heidis Hintern fest im Griff und die Model-Mama (44) zum Fressen gern. Vor der Küste von Cannes ankert Heidi Klums Luxusjacht und der "Tokio Hotel"-Gitarrist und das Model machen das schwimmende Gefährt zum Traumboot.

Vor Zuschauern schämen sich die Frischverliebten nicht. Stattdessen geht Tom Heidi ordentlich an die Wäsche. Alles was in der Öffentlichkeit legal ist, tun die beiden auch.

Falls noch jemand Zweifel daran hatte, ob die beiden wirklich zusammen sind, dürften sie jetzt ausgeräumt sein.

Bei der amfAR-Gala im Rahmen der Filmfestspiele Cannes präsentierte Heidi ihren Tom erstmals der Öffentlichkeit. Schon Stunden davor knutschten sie auf der Restaurant-Terrasse des Fünfsternehotels Cap-Eden-Roc. Obwohl die Filmfestspiele inzwischen vorbei sind, lassen sich Heidi und Tom Zeit, abzureisen.

(lam)