US-Rapper wirft Heineken Rassismus vor

Heineken wirbt seit einigen Tagen für das Lightbier Heineken Light (99 Kalorien pro Flasche). Für den dazugehörigen Werbespot, der bis noch vor Kurzem im US-Fernsehen lief, hat die Biermarke ordentlich Kritik einstecken müssen.

Die Diskussion darüber hat US-Rapper "Chance, the Rapper", der rund sieben Millionen Follower hat, entfacht: "Ich glaube, manche Unternehmen zeigen bewusst, rassistische Werbespots, um mehr Aufmerksamkeit zu erlangen. Also eigentlich sollte ich so etwas nicht unterstützen. Aber ich muss schon schon sagen: "Die Heineken Werbung ist erschreckend rassistisch", schreibt er auf Twitter. Dazu postete er den Link zum Werbespot, der jedoch mittlerweile gelöscht wurde.

I think some companies are purposely putting out noticably racist ads so they can get more views. And that shit racist/bogus so I guess I shouldn’t help by posting about it. But 😂 I gotta just say tho. The “sometimes lighter is better” Hienekin commercial is terribly racist omg