Helen Mirren gönnt sich vor Oscars ein Schnapserl

Noch bevor die Veranstaltung überhaupt begonnen hatte, befand sich Dame Helen Mirren schon in Partylaune. Das Magazin "Varity" stellte ein Foto der 72-Jährigen ins Netz, auf dem sie mit einem Stamperl zu sehen ist. Laut der Caption zu dem Schnapp(s)schuss befindet sich in dem Glas Tequila.

Helen Mirren takes a shot of tequila on the #Oscars carpet https://t.co/2xFYHDkscT pic.twitter.com/zTH83fxLov — Variety (@Variety) 5. März 2018

Nach dem Rachenputzer begab sich Mirren, die im Jahr 2007 den Oscar für die beste weibliche Hauptrolle gewinnen konnte, zu den Interviews auf den roten Teppich. Im Netz wurde sie für die Aktion gefeiert.

Gemeinsam mit der Komponistin Diane Warren ließ sie sich dann auch noch zu einem Selfie hinreißen, auf dem beide Damen den Mittelfinger präsentieren.

All hail Queen Helen Mirren who just did a tequila shot on the red carpet, that's our girl 🇬🇧 #Oscars — Louisa Connolly-Burnham (@louisacburnham) 5. März 2018

helen mirren just took a shot of tequila before going to a red carpet interview aksjshshshs she is LIFE GOALS #oscars — delaney (@del_graves) 5. März 2018

Später überreichte sie gemeinsam mit Jane Fonda den Oscar für die beste männliche Hauptrolle an ihren Landsmann Gary Oldman. Ihre Einlage mit dem Jetski zählte ebenfalls zu den Highlights der langen Oscar-Nacht.

(baf)