Helene Fischer begeistert mit "sexy Leiter-Tanz"

"Der Moment, wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ’ne Leiter her!", schreibt Schlagerstar Helene Fischer auf Instagram. Das Video zeigt ihre kleine Bühnenpanne in Köln.

Plötzlich hing nämlich die Hebebühne fest. Aber Helene weiß natürlich, wie man mit so einem Problem umgeht und bittet gleich mal um sexy Begleitmusik. Joe Cockers "You Can Leave Your Hat On" tönt aus den Lautsprechern.

Ganz langsam steigt sie daraufhin eine kurzfristig bereitgestellte Leiter hinab. Ihre Hashtags beweisen, dass die Schlagersängerin die Panne mit Humor nimmt: #bestcrew #sexyleitertanz #shithappens #momentslikethis #youcantleaveyourcoaton #joecockergehtimmer #christophslache #tourlife #helenefischerlive"

(red)