Helene-Duft: Supermarkt rät zu Schutzkleidung

Laut Werbung entführt Helene Fischers Duft "That's Me!" in ihre "ganz persönliche Duft-Welt". Und dort geht es gefährlicher zu als ihr lieb ist.

Helene Fischer "That's Me" (Bild: zVg) Helene Fischer "That's Me" (Bild: zVg)

DM Deutschland hat für den Duft der Schlagersängerin einen Gefahrenhinweis ausgegeben:

Das Parfum kann Hautreaktionen verursachen, soll langfristig giftig für Wasserorganismen und leicht entzündlich sein. Man soll den Duft von offenen Flammen, heißen Oberflächen und Zigaretten fernhalten.

Kinder sollten mit dem Duft nicht in Berührung kommen.

Wer das Parfum aufträgt soll laut "DM Deutschland" Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz und Gesichtsschutz tragen.

Verkauft wird das Parfum freilich trotzdem 50 Milliliter kosten 29.95 Euro.

Im Vergleich dazu kostet "That's Me!" in Österreich bei DM 25.90 Euro. Warnung oder Hinweise sind auf der heimischen Seite weit weniger ausführlich: "Leicht entflammbar. Nicht in die Augen sprühen! Für Kinder unzugänglich aufbewahren."

Warnung auch für Naomi Campbells Parfum

Helene Fischers Duft "For You" ist übrigens nicht mit den gleichen Warnhinweisen ausgestattet. Man solle nur vermeiden, es einzuatmen. Helene Fischer ist auch nicht der einzige Star, dessen Duft man vorsichtig benützen sollte. Bei Naomi Campells Parfüm "Naomi Campbell" wird bei Verschlucken geraten, sofort einen Arzt oder das Giftinformationszentrum anzurufen.

(red)