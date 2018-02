Helene Fischer holt Fan Svenja auf die Bühne

Diesen Tag wird Svenja wohl nie vergessen: Vergangenen Mittwoch (21.2.) holte Schlagersängerin Helene Fischer bei ihrem Konzert in der Arena Oberhausen Fan Svenja auf die Bühne.

Die Konzertbesucherin war der Sängerin aufgefallen, weil sie ein Schild mit den Worten "Helene, ich will mit dir singen" hochhielt. Helene forderte daraufhin die 19-Jährige dazu auf, mit ihr ein Duett zu singen. Und dann war es so weit: Neben Helene durfte sie vor über 11.000 Menschen "Und morgen früh küss ich dich wach" singen. Dass Svenja aber so gut singen kann, damit hat die Musikerin bestimmt nicht gerechnet.

Helene Fischer live

Jetzt wird Svenja im Netz gefeiert. Über 27.000 Menschen haben sich das Video, das die 19-Jährige auf Instagram hochgeladen hat, bereits angesehen.

Svenja kann es noch immer nicht fassen: "Wenn mir vorher jemand gesagt hätte das dass heute passiert am #21022018 dann hätte ich diesen jemanden für verrückt erklärt", schreibt sie zu dem Video.

Ersatztermine - Wien-Konzert

Vor Kurzem musste die Schlagerqueen zwei Wien-Konzerte aufgrund eines Infekts absagen. Nun weiß man, wann sie die Shows nachholt: Am 11. und 12. September.

Wer sich jetzt schon für die Wien-Shows bereit machen möchte: "Heute.at" tickerte die Comeback-Show nach der Krankheit live. Den Ticker können sie hier nachlesen.

