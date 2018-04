Die ganze Welt wartet auf das royale Baby

Es dürfte bald so weit sein mit dem dritten Kind von Prinz William und Herzogin Kate. Die 36-Jährige wurde am Montag mit leichten Wehen in den Lindo Flügel des St. Mary Krankenhauses in London eingeliefert.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was admitted to St. Mary’s Hospital, Paddington, London earlier this morning in the early stages of labour.



The Duchess travelled by car from Kensington Palace to the Lindo Wing at St. Mary’s Hospital with The Duke of Cambridge.