Mit diesem Kleid ehrt Kate Prinzessin Diana

Am Montag, den 23. April kam das Baby von Herzogin Kate und Prinz William auf die Welt. Bereits wenige Stunden nach der Geburt präsentierte sie den Neugeborenen der Öffentlichkeit.

Hommage an Diana

Besonders auffällig dabei war Kates rotes Jenny-Packham-Kleid mit weißem Kragen. Ein sehr ähnliches Outfit trug nämlich Prinzessin Diana beim Verlassen des Spitals mit Prinz Harry im September 1984.

Es ist nicht das erste Mal, das Kate ein Kleid trägt, das an Prinzessin Diana erinnert. Auch beim Pressetermin von Prinz George zeigte sich die 36-Jährige in einem "Diana-Outfit".

