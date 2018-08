Hilary Swank hat in den Redwoods "Ja" gesagt

Die frohe Botschaft verkündete Swank exklusiv in der US-amerikanischen "Vogue", wo sie mit wunderschönen Bildern auch sehr persönliche Einblicke in die Hochzeitszeremonie und die danach stattfindende Party zeigte.



Unter einem imposanten Redwood-Baum gab sich das Paar das "Ja"-Wort. Man entschied sich für eine kleine Feier in familiärem Umfeld in der Nähe von Swanks Heimat Los Angeles. Sie wollte unbedingt von ihrem Vater zum Traualtar geführt werden, und weil der nach einer Lungentransplantation nicht fliegen darf, fand das Fest im Santa Lucia Preserve in der kalifornischen Küstenstadt Carmel statt.

Traum-Robe

Swank trug bei der Hochzeit eine traumhafte Glitzer-Robe von Elie Saab Couture und Dior, in der rund 150 Arbeitsstunden stecken. "Ich wollte etwas Romantisches, das sich so zeitlos anfühlt wie der Rotholzhain, in dem wir heiraten sollten, und Elie Saab lieferte etwas, das meine größten Erwartungen weit übertraf. Es war alles, was ich mir vorgestellt habe und mehr", sagte sie über ihr Brautkleid.

Für die 44-jährige Hollywood-Schauspielerin ist es bereits die zweite Ehe. Von 1997 bis 2007 war sie mit Chad Lowe verheiratet.

