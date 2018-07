So heiratete Anna Wintours Tochter in Italien

Francesco Carrozzini ist 35, Regisseur und der Sohn einer Legende. Seine Mutter, Franca Sozzani war jahrelang die Chefin der Vogue Italia. 2016 starb sie im Dezember an Krebs.

Bee Shaffer ist 30, Produzentin ("Glee on Tour", Late Night with Seth Meyers", "The September Issue") und die Tochter einer Legende. Ihre Mutter ist Anna Wintour, Chefin der US-Vogue.

Protz-Hochzeit mit strengstem Social-Media-Verbot

Am 10. Juli heiraten die beiden im Anwesen von Wintour auf Long Island in New York. 150 Gäste waren anwesend, keiner verschickte einen Tweet, machte ein Instagram-Posting oder postete auf Facebook. Der Grund: Die Fotos werden exklusiv in der nächsten US-Vogue erscheinen.

Zweite Hochzeit für die verstorbene Mama

Eine Woche später jedoch, wurde noch einmal geheiratet. Im italienischen Portofino, im ganz kleinen Kreis und in ungezwungener Aufmachung sagte Bee noch einmal "Ja" an der italienischen Riviera.

Die zweite Hochzeit war für Franca Sozzani, die verstorbene Mutter des Bräutigams (siehe Fotoshow oben). Ihre Asche liegt in einer Urnenwand neben der Kirche in Portofino.

Unter den Gästen war diesmal die Tante des Bräutigams und Schwester seiner Mutter Carla Sozzani.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)