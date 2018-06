Hollywood-Stars gegen Trumps Asylpolitik

Angewidert von der durch US-Präsident Donald Trump in den letzten Tagen initiierte Asylpolitik und den dabei aufgedeckten Missständen an der Grenze zu Mexiko gab es am Wochenende wütende Proteste.

Unter die Demonstranten mischten sich auch zahlreiche Stars. "Westworld"-Hauptdarstellerin Evan Rachel Wood wandte sich in einem Instagram-Video an ihre Follower: "Seit ich gehört habe, was alles in unserem Land passiert und wie die Trennungspolitik durchgesetzt wird, habe ich mich gefragt, was ich tun kann. Also bin ich nach Texas geflogen und werde die nächsten Tage lang an vorderster Reihe stehen, um herauszufinden, was ich tun kann, um zu helfen - was wir tun können, um zu helfen".

Auch Amber Heard, die in Begleitung von Freund Vito Schnabel gekommen ist, Joshua Jackson, Lena Dunham und weitere Promis unterstützten die Proteste in der Stadt Tornillo in Texas.

Nachdem die Trennung von Familien an der Grenze zu Mexiko bekanntgeworden war, war die weltweite Empörung darüber groß. Kinder werden von ihren Eltern getrennt und in Käfigen gehalten. Unter internationalem Protest lenkte der US-Präsident schließlich ein und versprach, die menschenrechtlich sehr fragwürdige Praxis unterbinden zu wollen.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

(baf)