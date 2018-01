Hotel-Rausschmiss: Bella Thorne kifft zu viel

Bella Thorne, ihr Freund Mod Sun und drei weitere Begleiter wurden von der Hotelführung Marriott-Hotel in Utah geworfen. Thorne hatte dort für das Sundance Film Festival eingecheckt. Kurz vor der Premiere ihres neuen Films hieß es Koffer packen und umziehen. "Sie hatte so viele Koffer, dass ein eigener Wagen dafür her musste", so ein Zeuge gegenüber "Page Six".

Die 20-Jährige spielt mit Bill Skarsgard und Suki Waterhouse im neue Thriller "Assassination Nation" mit. Sie schaffte es zwar noch rechtzeitig zur Premiere, versagte allerdings bei den meisten Presseterminen, weil sie sich "krank" fühle und die Interviews sausen ließ.

Bella Thorne und Kristen Stewart

(red)