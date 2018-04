Das erste Hochzeitsfoto von Howard Carpendale

Seit 34 Jahren sind sie bereits ein Paar. Vor wenigen Wochen haben Schlagerstar Wayne Carpendale und seine langjährige Partnerin Donnice Pierce nun endlich geheiratet. Zur heimlichen Trauung die bereits am 12. März stattfand, waren nur Familienangehörige und die engsten Freunde eingeladen.

Howards Sohn veröffentlichte nun auf Instagram das erste Foto von der Hochzeit. Das Bild zeigt das glückliche Ehepaar sowie Wayne und seine hochschwangere Frau Annemarie. "Nach 34 Jahren frisch verheiratet. Ich glaub, das hält. Donnice Carpendale in da house! So happy for you two", schreibt Wayne dazu.

Darum haben sie solange gewartet

Die Alkoholsucht von Donnice sei laut "Bunte" einer der Gründe gewesen, warum Howard und seine Frau solange mit der Hochzeit gewartet haben.

"Donnice war alkoholkrank. Wir haben den Kampf gegen dieses Teufelszeug zusammen gewonnen, aber es hat verdammt lange gedauert. Durch dieses Gift haben wir die dunkelsten Momente im Leben kennengelernt. Aber seit zwei Jahren ist es vorbei. Seitdem reden wir wieder ernsthaft übers Heiraten", erzählt Howard gegenüber "Bunte".

(red)