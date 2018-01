Hugh Grant wird zum fünften Mal Vater

Gemeinsam mit seiner Freundin Anna Eberstein hat Grant bereits den fünfjährigen Sohn John und eine zweijährige Tochter. Abgeschlossen ist die Familienplanung damit aber anscheinend noch nicht. Denn das Paar wurde am Dienstag am New York City Airport gesichtet, wo die schwedische Moderatorin mit einem eindeutigen Babybauch durch das Gebäude schritt.

Der britische Schauspieler, der bereits den vierjährigen Sohn Felix und die sechsjährige Tochter Tabitha mit seiner Ex-Freundin Tinglan Hong großzieht, hat das süße Gerücht bisher noch nicht bestätigt.

Schwiegermama plaudert

Seine Schwiegermutter hingegen schon. So bestätigte diese gegenüber dem schwedischen Magazin "Aftonbladet": "Ich bin sehr glücklich, ein weiteres Enkelkind zu bekommen. Der Geburtstermin ist bald".

Das Paar hatte erst am Sonntag gemeinsam die Golden Globes besucht, bei der Anna mit einem weiten schwarzen Oberteil und Blazer versucht hatte, ihre runde Kugel zu verstecken.

(baf)