Idris Elba begeisterte als DJ tausende Zuhörer

Die Serien "The Wire" und "Luther" machten ihn berühmt, im erweiterten Kino-Universum von Marvel ist er als Bifröst-Brückenwart Heimdall zu sehen, und in Bond-Kreisen gilt er als heißer Anwärter auf die Nachfolge von Daniel Craig. Idris Elba ist aber nicht nur im Film-Biz umtriebig...

So ganz nebenbei versucht sich der 45-Jährige auch noch als Designer. Ach ja, und früher legte er als DJ Big Driis aka Big Driis the Londoner in angesagten Clubs auf. Dass seine Discjockey-Fähigkeiten kein bisschen eingebüßt haben, bewies er am 19. August im Queen Elizabeth Olympic Park in London. Dort fand das elrow Town Festival statt, das mit 15.000 Tickets restlos ausverkauft war. Idris Elba performte auf der Main Stage.

Idris Elba





(lfd)