Idris Elba ging vor seiner Freundin auf die Knie

Der Schauspieler wagt erneut den Schritt vor den Traualtar. Trotz zwei gescheiterter Ehen glaubt der Brite immer noch an die große Liebe und hat sich am Samstag mit seiner Freundin Sabrina Dhowre verlobt.

Für den romantischen Antrag hat er einen ganz besonderen Anlass gewählt: ein Screening seines neuen Films "Yardie" in einem Kino in London. Vor den Augen der zahlreichen Kinobesucher ging Elba vor seiner Freundin auf die Knie und stellte die große Frage.

Another @riocinema first! Still 5 days to Valentines Day but @idriselba went down on one knee and proposed to his girlfriend live on stage this morning before a preview of his film #Yardie pic.twitter.com/XRtca1xcv0