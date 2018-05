Iggy Azaleas Nippel dürfen nur auf Twitter ins Netz

Ein Höschen und ein Netzoberteil, mehr trägt die 27-Jährige auf ihren frisch veröffentlichten Schnappschüssen nicht. Dass ihre Nippel dadurch gut zu sehen sind, war Instagram ein Dorn im Auge - Iggys Bild wurde gelöscht.

Mit nackten Tatsachen kämpft die Rapperin immer wieder gegen Online-Zensur und war auch dieses Mal nicht um eine Antwort verlegen.

Iggy stellte ein neues Bild in aufreizender Pose ins Netz, diesmal mit verpixelten Brustwarzen. "Porträt der Frau des 21. Jahrhunderts, in einer Welt, in der es keine Nippel mehr gibt", so ihre scharfe Replik im Kommentar des Fotos.

Zumindest auf Twitter darf Iggy Azalea das unzensierte Original zeigen:

(lfd)