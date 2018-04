Iman trauert rührend um ihren Mann David Bowie

"Man würde annehmen, dass es eines der großartigsten Dinge überhaupt ist, ein Rockstar zu sein, der mit einem Supermodel verheiratet ist. Das ist es", soll David Bowie einmal gesagt haben.

Anfang der Neunziger ehelichte die Musiker-Ikone das somalische Fotomodell Iman Abdulmajid. Zum Jubiläum der Trauung gedachte die 62-Jährige ihrem verstorbenen Gatten nun rührend auf Instagram.

"When I count my blessings, I count you twice", kommentierte Iman ein Bild der Hochzeit, auf dem sie von David Bowie über eine Schwelle getragen wird. Bei dem Satz handelt es sich um ein irisches Sprichwort. Grob übersetzt bedeutet es: "Wenn ich meine Segen zähle, zähle ich dich doppelt."

David Bowie verstarb am 10. Jänner 2016. Noch bis Mitte Mai findet in der U-Bahn-Station Broadway-Lafayette in Manhattan, in deren Nähe der Musiker lange gelebt hatte, eine Ausstellung über ihn statt. Unter anderem zieren riesige Konterfeis des gebürtigen Briten die Bahnsteige.

David Bowie

(lfd)