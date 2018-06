Instagram-Account von Avicii-Freundin gelöscht

Kurz nach dem Tod des schwedischen Star-DJs Ende April machte das Model die Beziehung zu Tim Bergling in einem langen, emotionalen Statement auf Instagram öffentlich.

Daraufhin wurde sie von zahlreichen Fans attackiert und angefeindet. Mit einem weiteren, langen Schreiben trat sie ihren Hatern gegenüber und verteidigte sich.

Das hatte anscheinend zur Folge, dass ihr Instagram-Account gelöscht wurde. Auf ihrem neuen Twitter-Account meldete sich die Mutter eines kleinen Sohnes nun wieder zu Wort.



Hi! I’m on Twitter now! My Instagram account got deleted after I attacked my attackers back in a letter. @instagram please review my suspension and reactivate me, I won’t be engaging with them further. ❤️ #bringbackterezakacerova #terezakacerova