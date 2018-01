Ist Kylie Jenner die Leihmutter von Kimye?

Denn einige Fans sind sich sicher, dass die bislang unbekannte Leihmutter, die am Montagabend die Tochter von Kim Kardashian und Kanye West zur Welt gebracht hat, niemand Geringerer als Kims Halbschwester Kylie Jenner sein soll.

Schon vor einigen Monaten hatte es im Netz deswegen Spekulationen gegeben. Die wurden nun wieder befeuert. Am vergangenen Freitag gab es nämlich das Gerücht, dass die 20-Jährige schon in den Wehen läge und ins Krankenhaus gebracht worden sei.

Kein Zufall?

Zwei Tage später dann die Vollzugsmeldung von der Geburt der kleinen Kardashian-Tochter. Für manche Fans kein Zufall. Sie sehen darin die Bestätigung, dass Kylie für ihre große Halbschwester zur Leihmutter wurde.

Ob das nun tatsächlich irgendwie wahr sein kann oder ob es sich dabei nur um eine Internet-Ente handelt, wird man möglichst bald erfahren.

"Kylie Jenner is Kim Kardashian and Kanye West's surrogate" is my favorite conspiracy theory maybe ever. — Breanne L. Heldman (@BreanneNYC) 16. Januar 2018

Weird that @KylieJenner was apparently in hospital this weekend and Kim’s Baby was born yesterday 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ IS KYLIE THE SURROGATE? Yes or No??? pic.twitter.com/VNYr2GguJ8 — ⓐⓢⓗⓛⓔⓨ (@ashleyyjade) 16. Januar 2018

Are we still theorizing that Kylie Jenner may secretly be Kim and Kanye’s surrogate? Jw since there were rumors she was in labor and, coincidentally, Kimye’s baby was just born 🤔 — Kylie Erica Mar (@KylieEricaMar) 16. Januar 2018

So Kylie Jenner was rumoured to have given birth at the weekend and now suddenly Kim’s surrogate has given birth, that is not a coincidence — Georgia Goodall (@goodallgeorgiaa) 16. Januar 2018

(baf)