Ist Prinz Louis nach Harry Potter Figuren benannt?

Dass William und Kate Fans von Harry Potter sind, ist kein Geheimnis. Die Herzogin von Cambridge war gerade mit Thronfolger George schwanger, als sie mit ihrem Gatten und ihrem Schwager Harry die Warner Brothers Studios besuchte. Enthusiastisch fuchtelten die drei dabei mit Zauberstäben herum.

Am 23. April brachte Kate ihr drittes Kind zur Welt. Louis Arthur Charles heißt der jüngste Spross der Familie. Die Website "Pottermore" erkannte sofort eine Verbindung zu Rowlings weltbekanntem Zauberlehrling.

Louis Arthur Charles, you were named after three iconic Weasleys… #RoyalBabyName https://t.co/vDMPDGU8yh