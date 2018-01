J Law hielt Emma Stone für ihren Stalker

Woody Harrelson drehte bereits mit Emma Stone ("La La Land") und Jennifer Lawrence ("Hunger Games"). Weil er fand, dass die beiden sich sicher spitze verstehen würden, gab er Emma Stone die Nummer der anderen.

Stone ist mit 29 Jahren nur zwei Jahre älter als ihre oscarprämierte Kollegin. Sie schrieb ihr eine SMS, es war der Beginn einer Text-Freundschaft. Ein Jahr lang, wie Lawrence "Vanity Fair" erzählte, schrieben sie sich Tag für Tag Nachrichten.

Blind Date: Nervös vor dem ersten Treffen

Irgendwann beschlossen sie, sich Treffen zu wollen. Wie bei einem Blind Date wurden beide vor dem Treffen nervös. Grund war ein Stalker, den sie beide hatten.

Emma Stone

Stalker John schickte SMS an beide

"John, der Orchester-Typ" verschickte sowohl an J Law als auch an Emma Nachrichten. Beide glauben, dass dieser John wahrscheinlich in einem Studio arbeitet und sie gar nicht stalken wollte. Stattdessen haben sie ihn im Verdacht, ihre Nummern mit denen von anderen Kollegen verwechselte. Beide Schauspielerinnen bekamen eigenartige Nachrichten von John wie zum Beispiel "Ich komme später, könntest du das Orchester für mich aufwärmen?". Beide dachten sich anfangs nicht viel dabei.

Was, wenn Emma in Wirklichkeit dieser John ist?

Doch als sich Emma und Jennifer zum ersten Mal persönlich treffen wollten, fiel beiden plötzlich auf, dass sie, obwohl sie bereits Hunderte SMS ausgetauscht, noch nie miteinander gesprochen hatten. Als Jennifer am Weg zu Emmas Wohnung war, dachte sich diese "Was, wenn es John der Orchester-Typ ist?". Unter kichern erzählte Jennifer dem "W Magazin", dass ihr der gleiche Gedanke gekommen war.

Kurz bevor sie sich dann endlich persönlich trafen zückte Jennifer also das Handy und machte bei Emma noch schnell einen Kontrollanruf - es war ihr erstes Telefonat, das Treffen folgte kurz danach. Seitdem sich die beiden Stars beste Freundinnen.

(lam)