Johnny Depps Sohn Jack "ernsthaft krank"

Anfang der Woche hätte Vanessa Paradis (45) auf dem Red Carpet glänzen sollen. "Knife + Heart" ("Un couteau dans le coeur"), in dem sie die Hauptrolle spielte, feierte Premiere. Doch die Zuschauer und Paparazzi warteten vergeblich.

Regisseur Yann Gonzalez informierte, dass der Star dringend weg musste. Ihr Sohn Jack (16) habe "ernsthafte gesundheitliche Probleme".

Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Von den französischen Medien schwappte die Info auf andere Länder über. "People" versuchte, sowohl Johnnys Presseleute als auch die von Vanessa zu erreichen - vergeblich.

Mama beim Sohn, Papa bei Festival

Während Vanessa sofort zu Jack (eigentlich John Christopher Depp III) eilte, dürfte Johnny seinen Konzerttermin mit den "Hollywood Vampires" am Freitag in Frankfurt einhalten. Infos über eine Absage gibt es (noch) nicht. Am Mittwoch war Johnny in München, wo er am Tollwood Festival spielte.

Jack Depp - der einzige medienscheue in der Familie

Während Tochter Lily-Rose Depp als Model und Schauspielerin durchstartet, ist über Jack kaum etwas in der Öffentlichkeit bekannt. Hin und wieder teilt seine Schwester Bilder von ihm auf ihrem Instagram-Account. Am 9. April wurde er 16.

