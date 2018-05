Schock in der Dusche 22. Mai 2018 10:07; Akt: 22.05.2018 10:09 Print

Jada Pinkett Smith: "Ich zitterte vor Angst"

Will Smiths Frau Jada Pinkett Smith trägt in letzter Zeit oft Turban. Urplötzlich fing ihr Haar an auszufallen.