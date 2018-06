Jada Pinkett Smith spricht über ihre Orgasmus-Sucht

In der "Red Table Talk"-Folge vom 11. Juni tauschten sich Jada Pinkett Smith, ihre Tochter Willow und ihre Mutter Adrienne Banfield-Norris über sexuelle Erfahrungen und Masturbation aus. Im Gegensatz zu Adrienne hat Jada keine "schmerzhaften" Erinnerungen an ihr erstes Mal.

"Aber ich hatte einen anderen Zugang", so die 46-Jährige (via "Madame Noire"). "Meine Großmutter hat mir alles über Selbstbefriedigung beigebracht, weil sie wollte, dass ich wusste, dass die Lust von mir selbst kam. Sie wollte nicht, dass ich einem Mann in die Hände falle, und dass ich denken würde, es wäre sein Verdienst, wenn er mir Lust verschafft. Und sie brachte mir das mit neun bei! Mit neun!"

Süchtig nach multiplen Orgasmen

Die Freude am Sex brachte sich Jada Pinkett Smith selbst bei, wie sie ihrer 17-jährigen Tochter Willow versicherte: "Ich denke, als ich so alt war wie du, besorgte ich mir selbst Multiple. Multiple Orgasmen. Ich hab mich da an einem gewissen Punkt wirklich reingehängt. Einfach weil ich in einer Experimentierphase war und abstinent von Männern lebte."

"Und ich denke, ich war eigentlich auch abhängig davon. Und dann, eines Tages, dachte ich mir einfach 'Genug. Du hast fünf Orgasmen am Tag.' Weil du so viel Lust erzeugen kannst, möchtest du es einfach permanent."

Spielzeuge

Laut "TooFab" sagte Jada in der Web-Television-Sendung auch, dass sie vor allem mit Sex Toys masturbierte. "Ich habe viel Erfahrung mit Sexspielzeugen gesammelt - wirklich viel. Ich glaube nicht, dass ich Sexspielzeuge mit einem Partner verwendet habe, aber ich habe Sexspielzeuge häufig allein verwendet."

Erwischt

Willow Smith hatte dann auch noch etwas zu berichten. Ihren erster Kontakt mit Sex verdankt sie - unfreiwillig - ihrer Mutter. Sie ertappte Jada und Papa Will in flagranti. "Ich denke, es war in Aspen. Ich bin nach unten gegangen, um mir einen Saft zu holen, und einen kurzen Moment lang habe ich [euch] gesehen und bin weggerannt. Ich dachte mir 'Oh mein Gott, das ist so verrückt, was habe ich gerade gesehen?' Ich habe nicht alles mitbekommen, es war dunkel."

Familie Smith: Will, Jada Pinkett, Willow und Jaden

