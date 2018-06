James Corden will künftig auf Fleisch verzichten

Der "Late Late Show"-Moderator traf die Entscheidung, zukünftig auf Fleisch zu verzichten, nachdem er einen sehr bewegenden Artikel über den Missbrauch von Elefanten für den Tourismus las.

In dem Artikel wurde detailliert beschrieben, wie die sanften Dickhäuter durch Schläge und Qualen gefügig gemacht werden und im jungen Alter ihren Müttern entrissen werden. Als Corden den Kloß in seinem Hals mit einem großen Bissen aus seinem Bacon-Sandwich herunterschluckte, ereilte ihn die Erkenntnis, dass er nicht ein Tier dem anderen vorziehen könne.

In einem Interview mit dem "Radio Times"-Magazin erklärte er: "Zur Weihnachtszeit habe ich eine Story über das Misshandeln von Elefanten gelesen und merkte, dass mich das Thema überaus bewegte, aß dabei jedoch ein Bacon-Sandwich. Also dachte ich mir 'Nun ja, du kannst nicht Mitgefühl gegenüber des Elefanten zeigen, aber kein Mitgefühl für das Schwein haben.' Ich hoffe einfach, dass ich mich daran halten kann. Aber versuchen werde ich es auf jeden Fall".

Bald auch Fischverzicht?

Doch damit nicht genug. So versucht der britische Komiker, der bereits rund 40 Kilo verlor, bevor er in die USA auswanderte, bald nicht nur auf Fleisch, sondern auch auf Fisch zu verzichten. So fügt er bezüglich seines Vorhabens hinzu: "Ich versuche, mich auch langsam, aber stetig von Fisch zu verabschieden. Es ist einfach ein schleichender Prozess".

Doch trotz seiner guten Fortschritte auf dem Weg zum Vegetarier-Dasein muss Cordon gestehen, seine Mahlzeiten momentan mit einer großen Menge Brot aufzufüllen.





