James Corden wurde vor den Grammys geprügelt

Dazu schnappte er sich die beiden Musiker Sting und Shaggy, die bald zusammen ein Album veröffentlichen werden, und fuhr mit den beiden in der New Yorker U-Bahn. Dort wollten die drei Künstler Songs wie "Every Breath You Take" von The Police zum Besten geben.

Allerdings hatte das Trio die Rechnung ohne die New Yorker Pendler gemacht! Die waren nämlich gar nicht erfreut über die musikalische Einlage. James versuchte das musikalische Experiment noch mit "Wir machen hier Carpool Karaoke, aber in der New York Edition" zu erklären, aber besonders ein Bauarbeiter war nicht zu begeistern und beschwerte sich: "Mir ist das scheißegal. Seid still".

Schlag ins Gesicht

Danach probierten sich die Sänger mutig an weiteren Songs, konnten aber wieder nicht für Begeisterung sorgen und wurden von U-Bahn-Fahrern mit YouTubern und Obdachlosen verwechselt. Am Ende platzte dem genervten Bauarbeiter der Kragen: "Wie wäre es, wenn ihr still seid und euch hinsetzt? Wie wäre es, ihr steigt an der nächsten Haltestelle aus oder ich werfe euch raus". Corden ließ sich im Anschluss auf eine Diskussion mit dem Fahrgast ein und kassierte am Ende sogar einen Schlag ins Gesicht. Mit New Yorkern ist einfach nicht zu Spaßen.

Natürlich war die ganze Sache nur für die Grammys gestellt. Doch über die New Yorker U-Bahn hat man speziell in den 1980ern schlimme Geschichten gehört.

(baf/bang)