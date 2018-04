Jamie Lynn Spears zum zweiten Mal Mutter

Die 27-jährige Schauspielerin und Sängerin hat bereits die neunjährige Tochter Maddie mit ihrem Ex-Freund Casey Aldridge. Nun wurde ihr erstes Kind mit Ehemann Jamie Watson geboren und die Schwester von Pop-Prinzessin Britney Spears verriet, dass das Mädchen Ivey Joan Watson heißt.

Der frühere Star der Serie 'Zoey 101' erzählte gegenüber dem "People"-Magazin: "Wir sind mehr als aufgeregt, dieses wunderschöne Mädchen in unserer Familie willkommen zu heißen! Ihr Mittelname Joan ehrt meine Tante Sandra, die vor zehn Jahren an Krebs starb. Sie war die anmutigste Frau, die ich jemals kannte".

Ivey Joan Watson

Ivey wurde am Mittwoch (11. April) um kurz nach zehn Uhr morgens in Covington, Louisiana geboren und wiegt bei einer Größe von rund 48 Zentimetern knapp 3175 Gramm. Spears gab ihre Schwangerschaft im vergangenen Dezember über die sozialen Netzwerke bekannt und postete damals ein Foto von sich neben ihrem Mann und ihrer Tochter auf Twitter.

Darunter schrieb sie: "Sieht so aus, als ob wir 2018 mit einem weiteren großen Meilenstein beginnen... sooo glücklich, bekannt geben zu können, dass Maddie ENDLICH eine große Schwester sein wird." Die Schwangerschaft des jüngsten Spears-Sprosses kam nach einem schwierigen Jahr für die Familie, in dem beinahe eine große Tragödie passiert wäre, als Maddie in einen Geländewagenunfall involviert wurde.

(baf/bang)