Jane Fonda nimmt Lippenkrebs gelassen

Nach einer schweren Brustkrebs-Operation vor acht Jahren, ist Hollywood-Star Jane Fonda auch mit 80 Jahren noch in Topform. Auch wenn es jetzt erneut Sorge um ihre Gesundheit gibt.



Basalzellkarzinom an der Lippe

Am Montag berichtete Fonda, dass ihr ein Krebsgeschwür von ihrer Unterlippe entfernt worden sei. Es dürfte sich dabei um ein Basalzellkarzinom, eine recht häufige Form des Hautkrebses, handeln. Mitgemacht hat der Star ja bereits einiges: Erst litt sie an Bulemie, bekam einen Hüft/Kniegelenk-Ersatz und erkrankte 2010 auch noch an Brustkrebs. Trotzdem ist die Fitness-Ikone guter Dinge und wie immer optimistisch.



Jane nimmt's gelassen

"Ich möchte nur die Bandage erklären", teilte die 80-jährige Ikone auf der Pressetour zu ihrer Netflix-Serie "Grace and Frankie" am Montag Abend mit. »Ich habe gerade Krebs von meiner Lippe entfernt bekommen. Ich dachte, es würde rechtzeitig heilen, aber es ist alles in Ordnung. Ich will es nur erklären. Normalerweise gehe ich nicht so herum. Die Welt fällt auseinander, was ist da schon eine Lippe?"

Optimismus hält fit

Schön, wenn ein Mensch auch mit 80 Jahren noch so positiv ist. Das mag wohl der Grund sein, warum sich die Schauspielerin bislang so gut gehalten hat. Fonda ist übrigens nicht alleine mit ihrem Karzinom. Auch "Wolverine"-Star Hugh Jackman musste sich bereits sechsmal wegen Hautkrebs (an der Nase) operieren lassen.



Jane Fonda soll ja demnächst Richard Lugners Stargast am Opernball sein. Bis dahin wird der Eingriff mit Sicherheit abgeheilt sein und der Hollywoodstar pflasterfrei am Parkett tanzen können.

(HH)