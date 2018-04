Jared Leto: In nur vier Tagen quer durch Amerika

Völlig "überraschend" stattete Jared Leto US-Komiker Jimmy Fallon am Montag einen kleinen Besuch in seiner "Tonight Show" ab.

Der Frontman von "Thirty Seconds to Mars" erklärte dem Moderator, dass er sich gerade auf einer kleinen Wanderung quer durch Amerika befinde und die Straße suche. Leto habe die Orientierung verloren und sich verlaufen.

"Ich wusste nicht, dass ihr hier dreht", zeigte sich der 46-Jährige schmunzelnd überrascht. Fallon ließ es sich daraufhin nicht nehmen, Leto persönlich den Weg zur Straße zu zeigen.

Per Anhalter durch Amerika

Bei ihrem Spaziergang aus dem Studio wollte der TV-Moderator dann aber auch wissen, warum sich Leto mit einem Rucksack bewaffnet auf eine kleine Reise durch Amerika begibt.

"Ich bringe ein neues Album heraus. Es heißt "America" und erscheint am Freitag. Und um das zu feiern, trampe ich durch das Land", lieferte Leto die Erklärung.

Der "Thirty Seconds to Mars"-Sänger will dabei auf verschiedensten Arten reisen und mit allen möglichen Leuten quatschen. Ob per Anhalter, dem Rad oder in "Forrest Gump"-Manier zu Fuß! Sogar auf einem Esel würde der 46-Jährige reiten, wenn ihn dieser vorwärts bringe.

Neues Album kommt am Freitag

Seine Wanderung begann am 2. April in New York City und wird ihn einmal quer durch Amerika nach Los Angeles, der Heimat der Band, bringen. Am 6. April, an dem Tag erscheint "America", will Leto dann die Stadt der Engel ("City of Angels", Songtitel von 30 Seconds to Mars) erreichen.

"America" ist bereits das fünfte Studioalbum von "Thirty Seconds to Mars". Für das neue Album arbeitete die Band dabei unter anderem mit Sängerin Halsey und dem Rapper A$AP Rocky zusammen.

Konzert in Wien

Der Rapper war auch die erste Person, die Leto ein kleines Stück auf seiner Reise mitnahm. "Zufällig" fuhr A$AP Rocky nämlich beim Studio von Jimmy Fallon vorbei und schenkte seinem Kumpel Jared eine Gratis-Mitfahrt.

Mit ihrem neuen Album "America" gehen "Thirty Seconds to Mars" auch auf Tournee. Im Zuge ihrer "Monolith Tour" gastiert die Band dabei auch in Wien. Am 17. April bringen Jared, sein Bruder Shannon (Schlagzeug) und Tomislav "Tomo" Miličević (Gitarre) die Wiener Stadthalle zum Beben. Es gibt noch Resttickets.

(wil)