Jenna Dewan zieht sich am kalifornischen Strand aus

Dewan startete ihre Karriere als Tänzerin für Janet Jackson, schnell wurde sie von Stars wie Pink, Missy Elliott und Christina Aguilera entdeckt. Der Druchbruch gelang der 37-Jährigen mit dem Tanzfilm "Step Up", später übernahm sie auch Serienrollen in "American Horror Story" oder "Supergirl". 2019 wird sie im Kino in "The Wedding Year" und "Berlin. I Love You" zu sehen sein.

Umfrage Haben Sie schon einmal ein Nacktfoto aufgenommen? Ja, von mir selbst!

Ja, von jemand anderem.

Nein, sowas mache ich nicht!

Neben ihrer Tanz- und Schauspielkarriere ist Dewan aber auch ein gefragtes Model. Tanzmode-Hersteller "Danskin" buchte sie bereits als Gesicht einer Kollektion, bekannt ist sie auch als Gesicht der Tierschutzorganisation PETA. Von ihr wurde die Amerikanerin zur "Sexiest Veganerin 2017" gewählt. Wie das Video zeigt, stand sie nun für "Women's Health" vor der Kamera.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)