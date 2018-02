Waren Aniston & Theroux nie legal verheiratet?

Erst vor wenigen Tagen gaben Jennifer Aniston und Justin Theoroux bekannt, dass sie sich trennen. "Wir sind zwei gute Freunde, die sich entschlossen haben, als Paar getrennte Wege zu gehen, freuen uns aber darauf, unsere tiefe Freundschaft weiterzuführen.", hieß es in einem offiziellen Statement.

Nie offiziell verheiratet?

Nun sorgt ein neues Gerücht für Aufregung: Denn laut "TMZ" waren die beiden nie offiziell verheiratet. Es gebe weder eine Heiratsurkunde noch wurde die Ehe in irgendeiner Weise dokumentiert.

Wenn dieses Gerücht tatsächlich stimmt, müssten sich Aniston und Theoroux gar nicht scheiden lassen. Auch die Frage um das gemeinsame Vermögen sei damit geklärt. Noch hat sich keiner der beiden zu dieser Verschwörungstheorie geäußert.

Ist Brad Pitt oder der Nachbar schuld an der Trennung?

Warum sich die beiden eigentlich trennen, ist immer noch unklar. Die einen behaupten Aniston habe wieder eine Affäre mit Brad Pitt; andere wiederum meinen, dass der Streit mit ihrem Nachbar schuld an der Trennung sei.

Der Mann soll sich immer wieder auf die Dachterrasse des Paares geschlichen und heimlich Fotos gemacht haben. Das habe der Schauspielerin große Sorgen bereitet.

"Sie erlaubt es einfach nicht, ausspioniert zu werden, was ihre Privatsphäre sehr verletzt - zwischen ihr und Justin ist es ein großer Knackpunkt." , erzählt ein Insider gegenüber "Radar Online".

Das habe dazu geführt, dass Jen sich nicht mehr in die Wohnung traute. Sie verbrachte daher die meiste Zeit in Los Angeles. Justin dagegen nahm das Ganze nicht so ernst und wohnte weiterhin in ihrer gemeinsamen Wohnung in Los Angeles. Das führte natürlich zu Streit.

