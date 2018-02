Jennifer Aniston lässt sich scheiden

Jennifer Aniston hasst nichts mehr als die Klatschpresse. Aber genau die wird jetzt beginnen aus allen Rohren zu feuern.

Zum Jahresende haben Aniston und ihr Ehemann Schluss gemacht. Sie seien im Guten auseinander gegangen, so der "Friends"-Star. "Wir freuen uns darauf, unsere wichtige Freundschaft fortzuführen."

"Normalerweise würden wir das privat regeln, aber da die Boulevard-Medien keiner Möglichkeit zu spekulieren und zu erfinden widerstehen kann, wollen wir die Wahrheit direkt bekannt machen. Was auch immer über uns geschrieben wird und nicht von uns kommt, ist Fiktion. Wichtiger als alles andere ist für uns, den tiefen Respekt und die Liebe, die wir füreinander haben, zu bewahren."

Erst Trennung, dann gemeinsamer Silvester-Urlaub

Kurz nach der Trennung sollen Jennifer und Justin laut "People" noch gemeinsam Silvester verbracht haben. Die beiden fuhren mit Freunden nach Mexiko. Auch seither war Jen kein Kind von Traurigkeit. Am Wochenende war sie auf der geheimen Blitzhochzeit von Amy Schumer in Malibu. Am Montag feierte sie selbst Geburtstag. "Friends"-Costar Courteney Cox stellte ihre Villa zur Verfügung, dort begoss Aniston ihren 49er.

49. Geburtstag: Party in Courteney Cox' Villa



Brad und Jennifer: Gerüchteküche wird wieder brodeln

Jetzt wo Brad und Angelina getrennt sind und auch Jennifer wieder solo ist, werden die Gerüchte über ein Liebes-Comeback nicht lang auf sich warten lassen. Seit Jahren hat Jennifer damit zu kämpfen, dass ihr die Medien nachsagen, dass sie über Brad nie hinwegkam.

Brad Pitt und Jennifer Aniston

(lam)