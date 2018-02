JLaw rügt ihre "Helfer": "Reißt euch zusammen"

Beim Fotocall zu "Red Sparrow" kam Jennifer Lawrence in einem britischen Nationalheiligtum. Sie trug ein Versace-Remake von "That Dress". Das Original-Kleid, ebenfalls von Versace, machte Elizabeth Hurley, damals Hugh Grants Freundin, über Nacht zu Star. Das Kleid ist bis heute legendär und hat sogar seine eigene Wikipedia-Seite.

11.05.1994: Jungschauspieler Hugh Grant kommt mit seiner Freundin Elizabeth Hurley zur Premiere von "Vier Hochzeiten und ein Todesfall". Hurley trägt ein Kleid von Versace, das sie über Nacht weltberühmt macht. An "That dress" erinnert sich selbst über 20 Jahre später noch jeder. Es hat seine eigene Wikipedia-Seite

Donatella Versace schneiderte eine Neuauflage des Kleides. Jennifer Lawrence wartete bis zu ihrem London-Auftritt um das Stück zu tragen.

Den Shitstorm, den sie damit auslöste, hatte sie jedoch nicht erwartet. Sofort regten sich im Netz viele wegen des angeblichen Sexismus auf. Jeder ihrer männlichen Begleiter trüge einen warmen Mantel, nur Lawrence müsse bei sieben Grad fast nackt herumstehen.

Was wiederum Jennifers Verteidiger nicht erwarteten ist, dass ihnen das Mädchen, dem sie beistehen wollten, gerade aus die Meinung sagte. Auf Facebook forderte Lawrence die Kritiker auf, sich wieder einzukriegen.

Lawrence: Hätte mich in den Schnee gestellt

"Das ist nicht nur absolut lächerlich, ich bin extrem gekränkt. Dieses Versace-Kleid war absolut fabelhaft und ihr denkt, ich würde es mit einem Mantel oder Schal verdecken? Ich war für fünf Minuten draußen. Für dieses Kleid hätte ich mich in den Schnee gestellt, weil ich Mode liebe und das meine Entscheidung war.

"Reißt euch zusammen Leute"

Das ist sexistisch, das ist lächerlich, das ist nicht Feminismus. Wegen allem was jemand sagt oder tut überzureagieren und Diskussionen wegen törichter, harmloser Dinge wie meiner Kleiderwahl loszutreten ist kein Schritt voraus. Es erzeugt dumme Ablenkungen von den wirklichen Problemen. Reißt euch zusammen, Leute. Alles was ihr mich tragen seht ist meine Entscheidung. Und wenn ich frieren will IST DAS EBENFALLS MEINE ENTSCHEIDUNG!"

