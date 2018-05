Model fällt von Kamel, Silikon-Po explodiert fast

Das hätte sie fast ihren prallen Hintern gekostet! Jennifer Pamplona wurde dank ihrer zahlreichen Beauty-Operationen in der Social-Media-Welt bekannt.

Die 25-jährige Brasilianerin ließ sich für insgesamt 500.000 Dollar zu ihrem Idol Kim Kardashian (37) modellieren – inklusive zwei Nasenkorrekturen, vier Vergrößerungen ihres Hinterteils, der Entfernung von vier Rippen, zwei Brustvergrößerungen, aufgespritzten Lippen und Schenkeln, künstlichen Zähnen und einem Facelifting.

Malheur beim Shooting

Jetzt wollte sie ihren zurechtgeschnippelten Körper bei einem Wüsten-Shooting in Dubai in Szene setzen, was ihr beinahe zum Implantat-Verhängnis geworden wäre. Jennifer fiel von einem Kamel und landete auf ihrem künstlichen Allerwertesten.

Den Kissen in ihren Backen sei dabei aber nichts geschehen, wie das estnische Online-Magazin E"lu24" erfahren haben will. Die Influencerin soll nur ein paar blaue Flecken davongetragen haben.



