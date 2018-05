So zerbrechlich ist Martial-Arts-Superstar Jet Li jetzt

Ein Fan hatte das Glück Action-Held Jet Li Mitte Mai in einem tibetanischen Tempel zu treffen. Das Foto, das er mit dem legendären Kung-Fu-Star ("Hero", "The Expendables") machte, schockt seine Fans. Der erst 55-Jährige wirkt vor seiner Zeit gealtert und zerbrechlich.

"Je Li ist vollkommen in Ordnung", meinte sein Manager Steven Chasman am Dienstag in "USA Today". "ES gibt keine lebensbedrohliche Krankheit. Er ist super in Form."

Dieses Foto schockt Jet Lis Fans



So, apparently, Jet Li is suffering from "hyperthyroidism and spinal problems" and this is him now ❤️😓: pic.twitter.com/Ss0W2EL96D — simón (@StxNaty) 19. Mai 2018

Lis Manager sagt, das Foto sei unglücklich aufgenommen und verzerre die Wirklichkeit. In Fotos vom Jänner 2018 (siehe Fotoshow) wirkt Li wirklich viel gesünder. Trotzdem besteht ein großer Unterschied zu dem Bild, das er in "The Expendables 3", wo er 2014 mitspielte, abgab.

Laut mehreren Medien soll Jet Li soll an einer Schilddrüsenüberfunktion und einer Herzschwäche leiden. Außerdem soll er durch seine gefährlichen Stunts Probleme mit seinen Beinen und der Wirbelsäule haben. Bestätigt hat er das allerdings nicht.

Li feierte sein US-Kino-Debüt 1998 an der Seite von Mel Gibson in "Lethal Weapon 4". Und spielte isch an der Seite von Aaliyah ("Romeo Must Die") und als namenloser "Hero" in den Martial-Arts-Olymp.

Li ist geschieden, hat vier Kinder. Er ist mit Nina Li Chi verheiratet.

2020 als "Kaiser von China" im Kino

Trotz seiner kolportierten gesundheitlichen Probleme spielt der 55-Jährige den Kaiser von China in der Realverfilmung von "Mulan", die 2020 erscheinen soll. Noch 2018 erscheint die Reality-Show "King of Bots" mit ihm - allerdings in China.

Jet Li in einer seiner legendärsten Rollen:

Tailer: Hero (2002)



(lam)