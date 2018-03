Jetzt spricht das Kuss-Opfer von Katy Perry

In der ersten Vorrunde der neuen "American Idol"-Staffel presste Jurorin Katy Perry dem Kandidaten Benjamin Glaze ungefragt ihre Lippen auf den Mund (mehr dazu in unserer Diashow). Kurz zuvor hatte der Teenager eingestanden, noch nie geküsst worden zu sein.

Während die Aktion auf dem offiziellen Instagram-Account von "American Idol" abgefeierte wurde ("he kissed Katy Perry and he liked it", spielte der Kommentar auf eine bekannte Nummer der Sängerin an), regnete es teils harsche Kritik in den Sozialen Medien. Von sexueller Belästigung war die Rede; einige User stellten die Frage in den Raum, ob man den Vorfall bei umgekehrten Geschlechterrollen - männlicher Juror, weibliche Kandatin - ebenfalls so positiv aufnehmen würde. Die "New York Times" befragte Benjamin Glaze selbst dazu.

Unbehaglich

"Es war ein kleines bisschen unbehaglich", sagte Benjamin über den Kuss. "Ich wollte ihn mir für meine erste Beziehung aufsparen. Ich wollte, dass er etwas Besonderes ist."

"Hätte ich es getan, wenn sie gesagt hätt 'Würdest du mich küssen?' Nein, ich hätte nein gesagt. Ich weiß, dass eine Menge Kerle sofort 'Aber klar!' gerufen hätten. Aber für mich, ich bin in einer konservativen Familie aufgewachsen und ich habe mich sofort unbehaglich gefühlt."

Keine sexuelle Belästigung

Immerhin verschaffte der Kuss Benjamin mehr Zeit auf dem Fernsehschirm und somit mehr Aufmerksamkeit für seine Musik. "In der Hinsicht bin ich froh, dass sie es getan hat, weil es eine großartige Gelegenheit darstellt, meine Musik zu verbreiten."

Die Jury rund um Katy Perry bugsierte ihn zwar gleich wieder aus der Show, der Kuss ging aber durch die Medien. Ein für Benjamin positives Nachspiel der "unbehaglichen" Situation. Sexuell belästigt fühlte sich der 19-Jährige eigenen Angaben zufolge nicht.

Zählt nicht wirklich

Der Schmatzer dürfte Benjamin zudem nicht sein Leben lang verfolgen. Im Interview verriet er, bereits mit seinen Freunden darüber diskutiert zu haben. "Sie haben mir zugestimmt, dass es nicht wirklich zählt", erklärte der Teenager. "Es war Lippenkontakt, keine romantische Situation mit jemandem, der dir wichtig ist. Das wäre ein echter erster Kuss."





(lfd)