Jim Carrey provoziert mit Karikatur

Schauspieler Jim Carrey teilte auf Twitter eine Karikatur, die offenbar Sarah Sanders, die Pressesprecherin des Weißen Hauses zeigen soll. "Das ist das Portät einer sogenannte Christin, deren einziger Lebenszweck darin besteht für die Bösen zu lügen. Monströs!", kommentierte der 56-Jährige das Bild.

Den Namen verriet er jedoch nicht. Laut dem Sender und Fox und zahlreiche Usern habe die Frau auf dem Bild aber starke Ähnlichkeiten mit Sarah Sanders, der Pressesprecherin des Weißen Hauses. Zahlreiche Twitter-User bezeichneten das Bild als "skandalös" und "beleidigend".

This is the portrait of a so-called Christian whose only purpose in life is to lie for the wicked. Monstrous! pic.twitter.com/MeYLTy1pqb