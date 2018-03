Joanna Krupa: Drei Hunde, ein Verlobungsring

Kommt Joanna Krupa unter die Haube, dann muss es schon eine pelzfreie sein. In den Nuller-Jahren machte sich die gebürtige Polin einen Namen als Model und zierte unter anderem die Covers von "FHM", "Maxim" und "Playboy". Nach ihren Auftritten in den Reality-TV-Shows "Dancing with the Stars" und "The Real Housewives of Miami" sorgt Krupa nun vor allem durch ihren Einsatz für PETA für Aufsehen.

Joanna Krupa protestiert nackt für den Tierschutrz

Im Namen der Tierschutzorganisation lässt die 38-Jährige schon mal alle Hüllen fallen - ob in Werbekampagnen oder auf ihrem Instagram-Account. Letzteren nutzte das Model nun auch, um ihre neuerliche Verlobung bekanntzugeben. Stolz hält sie einen fetten Klunker in die Kamera, während es sich im Hintergrund ihre drei Hunde auf einem Bett gemütlich gemacht haben.

Von 2013 bis 2017 war Joanna Krupa mit dem Nachtclubbesitzer Romain Zago verheiratet. Der neue Mann an ihrer Seite ist Douglas Nunes.



(lfd)