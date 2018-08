Die Welt trauert um Starkoch Joël Robuchon

Er wurde mit Kartoffelpüree berühmt und hatte weltweit die meisten "Michelin"-Sterne: Nun ist der französische Starkoch Joël Robuchon im Alter von 73 Jahren gestorben, wie Regierungssprecher Benjamin Griveaux am Montag via Twitter verlautbarte. Er nannte ihn einen "visionären Koch". Von Paris bis Shanghai habe Robuchon die französische Gastronomie "zum Strahlen gebracht", so Griveaux. "Er wird die junge Generation von Köchen auch weiterhin inspirieren."

Nach Angaben der Zeitung "Le Figaro" erlag der Spitzenkoch in Genf den Folgen eines Krebsleidens.

Mehr "Michelin"-Sterne hat keiner

Berühmt wurde Robuchon zu Beginn der 1980er-Jahre mit einem scheinbar einfachen Gericht: Kartoffelpüree. Dafür nehme er nur die allerbesten Zutaten, verriet der Koch. Im Laufe seines Lebens sammelte er mit seinen Gourmettempeln dann insgesamt 31 "Michelin"-Sterne, so viele wie kein anderer Spitzenkoch.

Der Gourmetführer "Gault Millau" kürte Robuchon 1990 zum "Koch des Jahrhunderts" – gemeinsam mit Frankreichs Gourmet-"Papst" Paul Bocuse, dem Österreicher Eckart Witzigmann und dem Schweizer Frédy Girardet. Dennoch blieb Robuchon dem breiten Publikum weniger bekannt als Bocuse, der im Januar im Alter von 91 Jahren verstarb.

In Paris betrieb Robuchon zwei Spitzenrestaurants unter dem Namen L'Atelier. Auch in New York, Las Vegas, London, Tokio und Genf konnten Feinschmecker die Kreationen des Meisterkochs ausprobieren.

