John Boyega ist sauer auf manche "Star Wars"-Fans

Der Schauspieler, der in den letzten beiden Teilen die männliche Hauptrolle innehat, hat es satt, das Leben von Fans schwergemacht zu bekommen, die mit der Richtung unzufrieden sind, in die sich das Franchise bewegt.

In einem Tweet schrieb er: "Wenn ihr 'Star Wars' oder die Charaktere nicht mögt, bitte versteht, dass es da Menschen gibt, die die Entscheidungen treffen und es nichts bringt, die Schauspieler / Schauspielerinnen zu denunzieren. Euch steht keine Höflichkeit zu, wenn euer Ansatz unhöflich ist. Sogar, wenn ihr für ein Kinoticket bezahlt habt!".



If you don’t like Star Wars or the characters understand that there are decisions makers and harassing the actors/ actresses will do nothing. You’re not entitled to politeness when your approach is rude. Even if you paid for a ticket! 🤷🏾‍♂️ — John Boyega (@JohnBoyega) 12. Juni 2018

To the majority of Star Wars fans thank you for supporting and putting yourselves in our shoes. You understand that there is a process so much appreciated ! — John Boyega (@JohnBoyega) 12. Juni 2018

Be careful there son- the last time I let a fan put themself in my shoes, they just took off running & sold them on Ebay. 👞#FatherlyAdvice #FoolMeOnce https://t.co/1YKtxeJK01 — Mark Hamill (@HamillHimself) 12. Juni 2018

Der Schauspieler fügte seinen harschen Worten aber auch schnell noch eine nette Nachricht an die übrigen loyalen Fans hinzu: "".Der 26-jährige Schauspieler wurde anschließend von seinem alteingesessenen Kollegen Mark Hamill, der in der legendären Saga seit den 70er Jahren die Rolle des Luke Skywalker spielt, davor gewarnt, die Wut der Hardcore-Fans auf sich zu ziehen. Der 66-Jährige wandte sich ebenfalls in einem Tweet direkt an Boyega und schrieb: "".Auf die witzige Anekdote folgte sogleich eine digitale Antwort des Finn-Darstellers: "".

Vorausgegangen waren Internet-Anfeindungen gegen Boyegas Co-Star Kelly Marie Tran, die daraufhin ihren Instagram-Account löschte.

