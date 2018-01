John Stamos busselt den Babybauch seiner Freundin

Frisch verlobt verkündete das Paar Ende 2017 die baldige Geburt seines ersten Kindes. Mittlerweile trägt Caitlin McHugh auch schon eine beachtliche, wunderschöne Babykugel mit sich herum, die sie nun auch auf Instagram präsentierte.

John Stamos zeigt sich in einem weiteren Post begeistert vom Bauch seiner Liebsten. Er sinkt vor Caitlin auf die Knie und drückt der Babykugel zwei Küsse auf.

Die Aufnahmen entstanden im Rahmen der SAG-Awards am 21. Jänner in Los Angeles. Auf dem roten Teppich der Veranstaltung busselte John Stamos den Bauch von McHugh übrigens auch schon ab. Mehr dazu in unserer Bildergalerie (siehe oben).

(lfd)