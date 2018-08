John Travolta war Kirstie Alleys große Liebe

US-Schauspielerin Kirstie Alley hat in der britischen Version von "Promi Big Brother" über ihre Liebe zu ihrem Schauspielkollegen John Travolta gesprochen. Die beiden lernten sich am Set des Kultfilms "Kuck mal, wer da spricht!" (1989) kennen.

"Fast hätte ich ihn geheiratet und wäre mit ihm durchgebrannt", erzählt sie. "Hast du ihn geliebt?", fragt eine Mitbewohnerin. "Ich habe ihn geliebt und ich liebe ihn immer noch. Wenn ich damals nicht verheiratet gewesen wäre, hätte ich ihn auf der Stelle geheiratet", erzählt Alley weiter.

Kirstie liebte auch Patrick Swayze

Aber Travolta war nicht der Einzige, in den sie verliebt war. "Seien wir uns ehrlich, es ist so schwierig, sich nicht in einen Co-Star zu verlieben", betont sie. In Patrick Swayze, mit dem sie 1994 in der US-Miniserie "Fackeln im Sturm" spielte, war sie auch verknallt. "Er war ein Traummann", meint Alley.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)