Johnny Depp am Set ausgerastet

Hollywood-Star Johnny Depp hat sich den Dreharbeiten zu "LAbyrinth" ziemlich daneben benommen: "Den ganzen Tag hat er Alkohol getrunken und geraucht", so ein Insider gegenüber "Page Six".

Ausgerastet ist er dann, als ein Produktionsmitarbeiter ihn darauf aufmerksam machte, dass eine Szene zu Ende gebracht werden müsse, weil die Drehgenehmigung für die Straße auslief. "Wer bist du? Du hast kein Recht dazu", schrie Depp den Mann an.

Depp wollte Produktionsmitarbeiter schlagen

Danach soll er versucht haben, den Mitarbeiter in die Rippen zu boxen. Der Schlag habe allerdings nicht die erwünschte Kraft gehabt und so seine Wirkung verfehlt. Kurz bevor er vom Set geschmissen wurde, sagte er noch zu dem Mitarbeiter: "Ich gebe dir 100.000 Dollar, wenn du mich schlägst."

Johnny Depp

Ist an der Geschichte was dran?

Laut dem Location-Manager hat der Insider übertrieben: "Er hat großen Respekt vor seinen Crew-Mitarbeitern. Dreharbeiten sind oft stressig, bei den Geschichten wird aber oft übertrieben und ja wir lieben sie. An dieser Story ist nichts dran."

Erst vor Kurzem kam heraus, dass Depp auch seine Bodyguards nicht gut behandelt. Arreola und Sanchez haben ihn laut "thewrap.com" sogar verklagt.

(red)