Johnnys Sohn Jack Depp ist wieder auf den Beinen

Johnny Depp und Vanessa Paradis sind wohl die Medienberichte um die schlechte Gesundheit ihres Sohnes Jack (16) zu viel geworden. Eine "Quelle" meldete sich beim "People"-Magazin und teilte mit, dass es ihm besser gehe und er keine gesundheitlichen Probleme habe.

Paradis verzichtete auf die Teilnahme an der Premiere ihres Films "Knife + Heart" in Paris. Stattdessen kümmerte sie sich um den kranken Jack. Am Mittwoch wurde der Depp-Spross beobachtet, wie er mit einem weiblichen Freund in der Pariser Wohnung seiner Mutter herumspaziert ist. Zumindest ist Jack (eigentlich John Christopher Depp III.) also aus dem Bett. "Er schaut schon viel besser aus", verriet eine zweite Person dem US-Magazin.

Johnny besucht die Kinder nach der Tour

Auch von Johnny Depp gibt es Neuigkeiten. Der musste sich Kritik gefallen lassen, weil er lieber mit den Hollywood Vampires tourt (am Samstag ist er auf der Burg Clam) als seine kranken Sohn zu besuchen. Er ließ wissen, dass er sowohl Jack als auch seine Tochter Lily-Rose besuchen wolle, sobald die Tour abgeschlossen ist. Im Juli ist es so weit.

(lam)